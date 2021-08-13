Петр Толстой назвал ущемление русских фундаментом для национализма

Вице-спикер Государственной Думы и представитель парламентской делегации России в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что в последние годы делу возрождения русского национального возрождения чинились искусственные препоны. Народу навязывалась «суррогатная идентичность».

Об этом политик рассказал на встрече в пресс-центре «Царьграда». Толстой подчеркнул, что насущными вопросами российского народа сейчас являются упадок семьи, демографический кризис, дискриминация русских на постсоветском пространстве и в нацреспубликах.

Он отметил, что последние 20 лет слово «русский» не использовалось в публичной дискуссии. Толстой подчеркнул, что гордится тем, что ни разу не использовал слова «россияне», выступая на телевидении. Он признался, что не знает и не понимает, что означает это слово.

«Как только говоришь „русский“, сразу начинается: „А как же татары, башкиры, наши друзья ингуши и чеченцы?“ Да нормально. Они не воспринимают это как оскорбление. Неужели башкир может быть башкиром, а русский не может быть русским?» — задался вопросом политик.

Изменения в ситуации, п о его мнению, наступят в течение 30 лет. Дискриминация русской культуры может привести только к разладу между народами. Он негативно оценил большевистские методы «позитивной дискриминации».

«Русская культура мощнее и глубже любой другой, существующей на пространстве бывшего СССР. Она впитывала в себя лучшее, что было в иных культурах. В советское время считалось, что русская культура незыблема и хорошо изучена, а остальные нуждаются в поддержке. Но сейчас, когда танцоров лезгинки стало больше, чем тех, кто занимается русскими народными танцами, нарастает определенная тревога», — заявил Толстой.

Ранее вице-спикер поддержал россиян, выразивших опасение в отношении введения полного дистанционного образования. Об этом заявили 50% респондентов. По его мнению, цифровизация может рассматриваться лишь как дополнительный образовательный инструмент.