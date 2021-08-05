Толстой поддержал россиян, которые не доверяют онлайн-образованию

Почти 50% россиян выразили опасение в отношении полного дистанционного образования. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что придерживается подобной позиции. Об этом сообщил «Царьград».

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой прокомментировал результаты недавнего опроса. По его мнению, получить полноценное образование дистанционно невозможно.

«Да, некоторые курсы можно пройти, сидя дома, но подготовить квалифицированного врача, инженера или учителя реально только при традиционном подходе к образованию. Цифровизация не панацея, а предоставляемые ею новые возможности могут рассматриваться лишь как дополнительный инструмент», — заявил депутат в своем Telegram-канале.

Он отметил также, что препятствовать образованию студентов без прививки нельзя. По его мнению, такой подход нарушает конституционные права.

В опросе приняли участие 350 тысяч респондентов. Возраст опрошенных варьировался от 25 до 64 лет. Из них 21% опрошенных заявил, что не против дистанционного образования. Еще 31% опрошенных учился дистанционно и 19% из этих людей не оценили подобный формат. При этом 12% новый подход в образовании понравился. Высшее образование имеют 66% респондентов.