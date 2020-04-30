Петербург продлил ограничительные меры из-за коронавируса

В документе указывается, что все ранее введенные в рамках режима повышенной готовности запреты и ограничения продлеваются до 12 мая. Кроме того, жителям рекомендуют носить маски в общественных местах, на улице, в транспорте.

Дистанционное бучение в школах рекомендуется завершить до 22 мая. При этом, с 6 по 8 мая будут нерабочими.

Указ разрешает людям старше 65-лет выезжать на дачу. При этом будет восстановлен льготный проезд в пригородных автобусах (10% от стоимости разового билета) и бесплатный проезд в пригородных поездах для пенсионеров.

Ранее Подмосковье продлило пропускной режим до 11 мая. Жителям, которые продолжают ездить на работу, необходимо продлить цифровые пропуска.