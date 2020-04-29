Режим цифровых пропусков в Подмосковье продлили до 11 мая

В Подмосковье продлили пропускной режим до 11 мая. В связи с этим жителям, которые продолжают ездить на работу, необходимо продлить цифровые пропуска. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

Согласно постановлению. пропуска, выданные в целях работы, автоматически продлят до 4 мая. Чтобы ездить на работу после этой даты, нужно продлить пропуск или оформить новый. Сделать это необходимо до 4 мая, а действовать он будет до 10 мая.

Нужно учитывать, что для поездок по работе может быть только один цифровой пропуск на один и тот же срок действия.

При оформлении пропуска нужно указать контактный номер телефона. Он должен обслуживаться оператором, который осуществляет свою деятельность на территории России.

Если для поездок будет использоваться автомобиль с иностранными номерами, то необходимо будет указать дополнительную информацию. Данные принимаются только через портал госуслуг.

Жителям, которые выходят из дома со служебным удостоверением, не придется дополнять или обновлять информацию о документе.

Если камеры зафиксировали транспорт без оформленного пропуска, то к ответственности привлекут собственника автомобиля.

Режим самоизоляции ввели в Московской области 29 марта. Жители обязаны находиться дома и выходить на улицу только в случае крайней необходимости. С 15 апреля в регионе начал действовать пропускной режим. Его продлили до 11 мая.