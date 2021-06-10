Санкт-Петербург полную готов к проведению чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский, написала газета «Петербургский дневник».

По его словам, сегодня для Северной столицы радостный день.

«Петербург готов к проведению Евро-2020, остались последние штрихи», — заявил Пиотровский.

Десятого июня в городе открыли обновленную станцию метро «Зенит». Теперь ее украшают главные трофеи одноименного петербургского футбольного клуба. Станция примет на себя основную нагрузку в дни проведения чемпионата по футболу.

«Мы открываем нашу главную транспортную артерию, которая возит болельщиков футбола к нашему главному стадиону», — добавил вице-губернатор.

Санкт-Петербург примет первый матч между Бельгией и Россией 11 июня. Также в день начала чемпионата на Конюшенной площади откроется фан-зона Евро-2020.