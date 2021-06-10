Станцию метро «Зенит» в Петербурге открыли перед Евро-2020

Станцию метро «Зенит» в Санкт-Петербурге торжественно открыли после ремонта. Об этом сообщило РИА ФАН.

Почетными гостями церемонии выступили вице-губернаторы Санкт-Петербурга Максим Соколов и Борис Пиотровский, тренер футбольного клуба «Зенит» Константин Зырянов.

«Это главная транспортная артерия, которая привозит болельщиков к стадиону… Город готов, с чем вас и поздравляю», — заметил Пиотровский.

Станция «Зенит» будет обслуживать большинство болельщиков Евро-2020. После турнира снова закрывать станцию не планируют. По словам Соколова, она продолжит функционировать, но в «облегченном» формате — открытым оставят только один, южный, вестибюль.

Станцию «Новокрестовская» построили к чемпионату мира по футболу 2018 года. Официальное открытие состоялось 26 мая, после чего ее закрыли для устранения недочетов. В августе 2020-го станцию переименовали в «Зенит».

Дизайн отделки вестибюля изменился — теперь в нем преобладают фирменные «сине-бело-голубые» цвета «Зенита». В специальных витринах выставлены футбольные трофеи, заработанные командой в разные годы.