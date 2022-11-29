29 ноября 2022, 13:29
Песков заявил, что для проведения переговоров у Украины должна быть политическая воля
Песков заявил, что в переговорах Украине предстоит обсуждать ранее озвученные РФ условия
Перед стартом переговоров с представителями России украинской делегации необходимо заиметь политическую волю. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Его процитировал ТАСС.
Таким образом он ответил на вопрос, чего не хватает украинской стороне для переговоров с Россией. Песков отметил, что это не единственный недостаток.
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«[Отсутствует] готовность обсуждать те требования России, которые хорошо известны», — добавил он.
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Кроме того, на Украине действует запрет на переговоры с властями РФ.
При этом Песков заявил, что на данный момент такие контакты невозможны. По его словам, это обусловлено отказом от переговоров с украинской стороны.
Также пресс-секретарь президента России подчеркнул, что спецоперация в зоне боестолкновений союзных сил с ВСУ продолжается.
Днем ранее, 28 ноября, Песков сказал, что Украина не нуждается в площадках для переговоров с Россией. Это заявление он объяснил отсутствием заинтересованности в диалоге со стороны властей восточноевропейской страны.
Дмитрий Песков
Переговоры
Украина
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