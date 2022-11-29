Власть 29 ноября 2022, 13:29 Песков заявил, что для проведения переговоров у Украины должна быть политическая воля Песков заявил, что в переговорах Украине предстоит обсуждать ранее озвученные РФ условия piqsels

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Перед стартом переговоров с представителями России украинской делегации необходимо заиметь политическую волю. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Его процитировал ТАСС.

Таким образом он ответил на вопрос, чего не хватает украинской стороне для переговоров с Россией. Песков отметил, что это не единственный недостаток.

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«[Отсутствует] готовность обсуждать те требования России, которые хорошо известны», — добавил он.

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Кроме того, на Украине действует запрет на переговоры с властями РФ.

При этом Песков заявил, что на данный момент такие контакты невозможны. По его словам, это обусловлено отказом от переговоров с украинской стороны.

Также пресс-секретарь президента России подчеркнул, что спецоперация в зоне боестолкновений союзных сил с ВСУ продолжается.

Днем ранее, 28 ноября, Песков сказал, что Украина не нуждается в площадках для переговоров с Россией. Это заявление он объяснил отсутствием заинтересованности в диалоге со стороны властей восточноевропейской страны.