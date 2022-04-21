Песков: заявление Зеленского о российском проекте документа вызывает вопросы

То, что украинский лидер Владимир Зеленский не видел российского проекта документа, «вызывает вопросы». Об этом в четверг сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы с вами слышали заявление президента Зеленского, что никаких текстов [он] не получал и не видел, что тоже вызывает определенные вопросы, почему ему не докладывают о наших вариантах текста», — процитировал Пескова ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что российские формулировки в последней версии переданы украинской переговорной делегации. Россия ждет ответа.

Переговорная делегация РФ продолжает работу в том же виде. Для сверки формулировок возможного будущего документа привлекают экспертов, сообщил Песков.

Ранее в МИД РФ указали на «агрессивную риторику» Украины на переговорах с Россией и констатировали, что позиция украинской делегации продолжает «вилять из стороны в сторону».