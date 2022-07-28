Песков заявил об отсутствии договоренностей по обмену заключенных с США

Кремль в курсе появившихся сообщений о возможном обмене заключенными с США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он пояснил, что пока таких договоренностей между странами нет.

«Пока договоренностей в этой области нет», — заявил представитель Кремля. Его процитировал ТАСС.

По словам Пескова, обычно по таким темам не делают информационные вбросы. Власти в курсе появившихся сообщений о потенциальном обмене заключенными.

«Нам также известно, что при обсуждении подобных тем такие информационные вбросы не делаются. Обычно становится известно уже о реализованных договоренностях», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Накануне стало известно, что президент США Джо Байден разрешил обменять россиянина Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Власти Штатов отметили, что рассчитывают на успех этой инициативы.