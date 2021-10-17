Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин никого не хочет пугать, когда описывает возможные варианты развития событий. К мнению российского президента многие могут не прислушиваться, но в конечном итоге убеждаются, что он был прав, рассказал Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, могут ли посчитать угрозой предположения российского президента о развитии событий в Европе в случае продолжения энергетического кризиса.

«Президент неоднократно выступал с такими пророческими заявлениями, но он же никого не пугал. Будь то сфера разоружения, сфера безопасности, изменения климата», — рассказал Дмитрий Песков.

Представитель Кремля заявил, что президент иногда здорово описывает перспективы. Может быть, к нему не прислушиваются, но потом понимают, что его слова были правильными.

Голливудский актер и продюсер Джон Кьюсак заявил о правоте Владимира Путина и слабости США. Артист выразил мнение, что президент России был прав — демократия в штатах упадочна и слаба, раз экс-главу государства Дональда Трампа не могут посадить в тюрьму.