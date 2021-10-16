Голливудский актер Джон Кьюсак заявил о правоте Путина и слабости США

Американский актер и продюсер Джон Кьюсак заявил о слабости США и правоте президента России Владимира Путина. Свое мнение он высказал в Twitter-аккаунте.

«В чем-то Путин был прав — демократия в США настолько упадочна и слаба — она не может даже посадить в тюрьму Дональда Трампа», — написал Кьюсак. При этом он назвал бывшего главу Белого дома «наглым криминальным идиотом, патологическим лжецом и фашистом».

«Если США не могут арестовать Трампа, который все еще пытается свергнуть демократию, тогда что мы?» — задался вопросом голливудский актер.

Джон Кьюсак известен по главным ролям в таких кинокартинах, как «1408», «Интуиция» и «2012».

В прошлом году он в числе других знаменитостей вышел протестовать на улицы после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Тогда Кьюсак заявлял, что тоже подвергался нападению правоохранителей.

Смерть Флойда спровоцировала в США массовые акции протеста, в которых участвовали не только простые американцы, на улицы вышли звезды мирового уровня. Многие на своих интернет-площадки опубликовали гневные посты, некоторые начали жертвовать и собирать деньги на оплату залога тех, кто был задержан полицией.