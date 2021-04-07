Мигранты массово вернутся в Россию. От этого стране только плюсы

В ближайшее время в Россию могут вернуться до миллиона трудовых мигрантов. Такую возможность дает возобновление авиасообщения со Средней Азией с 1 апреля. Так считает президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов. Причем российская экономика лишь выиграет от иностранных работников.

«Мы ждем миллион человек. Сложность в том, что сейчас летает мало рейсов. Например, в Киргизию и Таджикистан в неделю вылетает всего один рейс, в Узбекистан — три-четыре раза в день шесть дней в неделю», — рассказал «Российской газете» Коженов.

Пока недельный поток составляет пять-шесть тысяч человек. Однако уже по нему видно, что число мигрантов растет. В марте количество резюме представителей Средней Азии выросло на 55% по сравнению с зимними месяцами. Об этом заявила руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

«А уже в первые шесть дней апреля количество таких резюме составляет половину от мартовского показателя. Наиболее активно размещают резюме граждане Казахстана и Киргизии, наименее — Таджикистана», — отметила Игнатова.

Коженов уверен, что ситуация резко изменится, когда откроют наземные погранпереходы.

Миллион — это не много

При этом до начала пандемии в РФ было порядка 2,5 миллиона граждан, находящихся в России с целью работы. Также было порядка 280 тысяч иностранных студентов. Об этом в разговоре с «360» рассказал председатель комиссии Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский.

«Сейчас это число сократилось. Можете сами посчитать, какой это процент от того, что было. Называют цифру 1,5 миллиона. Считайте, сколько там… шесть тысяч человек в неделю, да помножим на количество недель в году, да сбросим выходные… 300 тысяч в год. С учетом еще выезда, кто-то же въезжает, кто-то выезжает — по разным причинам, в том числе из-за российского законодательства» — пояснил собеседник.

Экономика России выиграет от притока мигрантов

Однако ждать увеличения количества мигрантов все же стоит, уверен Московский. Правда, точную цифру председатель комиссии Совета по делам национальностей при правительстве Москвы назвать не смог.

Экономика России будет подниматься, потому что иностранные граждане создают рабочие места, создают прибавочный продукт. Мы в капитализме живем, пусть Маркса люди почитают, что такое прибавочная стоимость и так далее. <…> Самое ценное в мире сейчас — человек, который работает, трудится. Есть человек, который работает, значит, все вокруг него крутится. Он же еще и потребитель к тому же Юрий Московский.

Собеседник «360» привел пример: без простых работяг на стройке останавливается вся цепочка, начиная от производства кирпичей, заканчивая работой бухгалтеров и охранников. По словам Московского, трудно представить сферы, которые проиграют от восстановления потока мигрантов. Он отметил, что часть покинутых иностранными гражданами мест, конечно, заняли россияне, но этого недостаточно.

«Человеку нужно дойти до самого края, чтобы разорвать социальные связи и переехать из города или деревни в Москву, на ту работу, на которую требуются иностранные граждане, за ту зарплату, которую платили иностранному гражданину, да еще с условием того, что жилье надо за свои деньги снимать», — подчеркнул собеседник.

Он отметил, что особенно выиграет от увеличения количества мигрантов общепит, сектор торговли, транспорт и прочие. В России нет сфер экономики, в которых не были бы задействованы иностранные граждане, за исключением госслужбы, уверен Московский.

«И там они опосредованно заняты, потому что помещение госслужб убирают уборщицы в основном иностранного происхождения. <…> Как кто-то сказал: уберите уборщиц туалетов с Казанского вокзала — посмотрим, что там будет через два дня», — заключил собеседник.