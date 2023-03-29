Власть 29 марта 2023, 13:07 Песков заявил о большом количестве зла в интернете Представитель Кремля Песков объяснил регулирование интернета большим количеством зла РИА «Новости»

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Активное регулирование интернета в России связано с тем, что в нем содержится много негативного контента. Как сообщил ТАСС, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина сравнил интернет с лекарством, которое полезно в небольших дозах, но превращается в яд при неправильном использовании.

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«Любое лекарство при неправильном использовании превращается в яд, и сам по себе интернет тоже. С одной стороны, мы не можем себе представить жизнь без него, а с другой стороны — он является очень страшным оружием и может нести в себе очень много зла», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что именно с этим связано активное регулирование сайтов и работы интернета.

Специальный отдел по защите от кибератак и борьбе с преступлениями в интернете появится в составе Генеральной прокуратуры России. Об этом в ходе выступления на коллегии заявил руководитель ведомства Игорь Краснов. Он подчеркнул, что в 2022 году сотрудники прокуратуры пресекли почти 90 тысяч нарушений, в том числе внедрение продуктов без сертификации и использование иностранных программных кодов на официальных интернет-ресурсах.