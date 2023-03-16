Общество 16 марта 2023, 00:37 Генпрокуратура России создала подразделение по защите от кибератак Генпрокурор Краснов заявил о создании нового подразделения по защите от кибератак

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Генеральная прокуратура провела заседание, посвященное итогам работы органов прокуратуры за 2022 год. Коллегия обсудила задачи по укреплению законности и правопорядка на 2023 год, сообщило надзорное ведомство в Telegram-канале.

В ходе открытия коллегии президент России Владимир Путин отметил, что Генпрокуратура много сделала по основным направлениям работы. Он подчеркнул, что надежная защита прав граждан России и укрепление правопорядка являются базовыми условиями развития страны.

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Затем с основным докладом на заседании выступил генеральный прокурор Игорь Краснов. В ходе выступления глава ведомства отметил, что для обеспечения информационной безопасности откроют специализированное надзорное подразделение.

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Он отметил, что за прошедший год сотрудники ведомства пресекли почти 90 тысяч нарушений. Среди них использование иностранных программных кодов на официальных интернет-ресурсах и внедрение продуктов без сертификации.

Также генпрокурор поручил при поступлении запросов от компетентных иностранных органов придерживаться норм международного права, но при этом сохранять объективность, не причиняя вреда интересам России.

Пять отечественных стратегических предприятий вывели из-под иностранного контроля в 2022 году. Такими данными поделился Игорь Краснов с участниками расширенной коллегии ведомства.