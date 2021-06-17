Песков заявил, что в России нет тотальной вакцинации от коронавируса

Речи о тотальной вакцинации от коронавируса в России не идет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщило РИА «Новости».

Главы регионов вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для определенных категорий рабочих при «скачкообразном распространении» инфекции, отметил представитель Кремля.

«Это не тотальная вакцинация населения. Речь идет об обязательной вакцинации для определенных сфер экономики», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков подчеркнул, что речи о тотальной обязательной вакцинации по всей России не идет.

«Речь идет об инструкции главного санитарного врача по регионам и о решении, которое на основании этой инструкции принимает глава региона в рамках тех особых полномочий, которыми он располагает», — пояснил он.

Пескова также спросили, можно ли сказать, что добровольная вакцинация проходит неэффективно. Он ответил, что не может прийти к такому выводу, но темпы вакцинации оставляют желать лучшего.

«Президент неоднократно говорил, что нужно повышать активность, настойчивость разъяснительной работы», — подчеркнул Песков.

В Московской области ранее назвали число людей, которых коснется обязательная вакцинация.