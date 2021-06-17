Названо число людей, которых коснется обязательная вакцинация в Подмосковье

Порядка 670 тысяч человек должны будут пройти обязательную вакцинацию от коронавируса в Подмосковье. По словам губернатора Андрея Воробьева, запись на прививку выросла до 30-35 тысяч человек в сутки.

«Мы уже с 12 июня видим рост записавшихся на прививку, как попросту говорят в народе. Если раньше запись была по 12-14 тысяч, то сейчас она доходит до 30-35 тысяч в день», — сказал Воробьев.

Зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин отметил, что сейчас в регионе разработали алгоритм, по которому предлагают действовать работодателям, чтобы обеспечить вакцинацию 60% сотрудников сферы услуг.

«Фактически в той категории организаций, структур, предприятий и так далее, которые перечислены в постановлении главного санитарного врача, работает чуть более миллиона человек. В этом смысле целевым значением для этой группы по вакцинации для нас является 670 тысяч человек», — заявил Духин.

Губернатор Московской области накануне обратился к жителям региона на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. Воробьев подчеркнул, что победить инфекцию помогут только коллективный иммунитет и массовая вакцинация.