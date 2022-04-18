Песков заявил, что спецоперация РФ на Украине идет по плану

Спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации Украины проходит согласно плану. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова процитировало РИА «Новости».

Представителя Кремля спросили о том, как российские власти отреагировали на заявления главы Украины Владимира Зеленского по поводу переговоров с РФ.

«Специальная военная операция продолжается. Президент совсем недавно, будучи на космодроме, сказал, что она идет по плану. Одновременно с этим, действительно, на экспертном уровне продолжаются контакты в рамках переговорного процесса», — сказал Песков.

Зеленский заявлял о том, что Украина готова сражаться с Россией «за свои земли» хоть 10 лет, однако переговоры ускорят процесс. Также он отметил, что необходимо принять хоть какое-то решение по сложившейся ситуации, однако Украина не готова принимать ультиматум России по этому поводу.