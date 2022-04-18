Зеленский заявил о готовности сражаться с Россией 10 лет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна готова сражаться с Россией 10 лет. Об этом он сказал во время интервью телеканалу CNN.

По словам украинского лидера, чем быстрее начнутся переговоры, тем будет лучше. При этом он добавил, что возможен и другой исход ситуации.

«Мы можем сражаться с Россией десять лет, чтобы забрать свое. Мы можем пойти по этому пути», — заявил Зеленский.

Как пояснил президент Украины, страна не может отдать свои земли. Он уточнил, что какое-то решение по сложившейся ситуации необходимо принять, но не на основании ультиматума России. Также Зеленский призвал страны Запада ускорить поставки оружия.

«Оборудование нужно сегодня или завтра, не в течение двух или трех месяцев», — сказал он.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что украинские бойцы получат военную помощь от Великобритании в ближайшее время. Он подчеркнул, что власти не остановятся ни перед чем, чтобы обеспечить ресурсами украинцев. ВСУ передадут бронированную технику, противокорабельные системы и другое вооружение.