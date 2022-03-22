Законопроект о статусе ветеранов для участников спецоперации внесли в Госдуму

В Госдуму внесли законопроект о признании участников специальной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР ветеранами боевых действий. Документ опубликован в электронной базе на сайте ГД.

Законопроект предполагает внесение поправок в федеральный закон «О ветеранах». В пояснительной записке указано, что выполнение задач в ходе спецоперации на Украине и в ЛДНР с 24 февраля является неоспоримым основанием для присвоения участникам статуса ветеранов боевых действий и инвалидов боевых действий.

Поправки также предусматривают обеспечение мер поддержки, предусмотренных законом. Участники спецоперации получат право на ежемесячные выплаты и налоговые льготы, медицинское обслуживание вне очереди, бесплатный проезд в электричках, льготы при оплате ЖКХ.

Документ внесли в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия» и сенаторы от ЕР во главе с секретарем генсовета партии, первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком.

Инициативу также поддержал комитет правительства РФ по законопроектной деятельности.