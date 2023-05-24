24 мая 2023, 07:20
Песков заявил, что Россия выступает против заморозки конфликта на Украине
Песков: Россия против заморозки конфликта на Украине
Россия разделяет позицию Запада о том, что конфликт на Украине не должен быть заморожен. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля, отвечая на вопрос солидарны ли российские власти с западными политиками в том, что замораживания конфликта на Украине недопустимо, подчеркнул, что Россия солидарна.
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«Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции», — отметил представитель Кремля.
Песков обратил внимание на необходимость достижения стоящих перед Россией целей или посредством СВО, или другими доступными средствами.
Ранее пресс-секретарь президента РФ заявлял, что наращивание странами Запада поставок вооружений на Украину не повлияет на ход специальной военной операции. По его словам, США и ЕС продолжают увеличивать объемы траншей Украины, переходя на более совершенные виды оружия.
Дмитрий Песков
Россия
Украина
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