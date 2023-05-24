Власть 24 мая 2023, 07:20 Песков заявил, что Россия выступает против заморозки конфликта на Украине Песков: Россия против заморозки конфликта на Украине РИА «Новости»

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Россия разделяет позицию Запада о том, что конфликт на Украине не должен быть заморожен. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля, отвечая на вопрос солидарны ли российские власти с западными политиками в том, что замораживания конфликта на Украине недопустимо, подчеркнул, что Россия солидарна.

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«Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции», — отметил представитель Кремля.

Песков обратил внимание на необходимость достижения стоящих перед Россией целей или посредством СВО, или другими доступными средствами.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявлял, что наращивание странами Запада поставок вооружений на Украину не повлияет на ход специальной военной операции. По его словам, США и ЕС продолжают увеличивать объемы траншей Украины, переходя на более совершенные виды оружия.