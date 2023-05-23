Мир 23 мая 2023, 18:40 Запад уличили в сбыте F-16 Украине ради получения техники от США Рябков: Запад не достигнет поставками F-16 на Украину никаких целей

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Западные страны не смогут достичь никаких целей поставками истребителей F-16 Украине. Россия отреагирует на такой шаг продолжением спецоперации, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

«Реакцией [России на поставки F-16] будет планомерное продолжение реализации целей и задач, стоящих перед СВО. <…> Но никаких целей они своими F-16 не достигнут», — отметил дипломат.

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По словам Рябкова, некоторые страны решили сбыть Украине F-16 под предлогом помощи, чтобы получить взамен новую технику, например, от Соединенных Штатов.

«ВПК США потирает руки», — добавил политик.

Ранее издание Politico сообщило, что украинские власти хотят получить от Запада около 50 истребителей F-16. Президент страны Владимир Зеленский рассчитывал, что эта тема будет в центре внимания на саммите НАТО в Литве.

Наращивание странами Запада поставок вооружений на Украину не повлияет на ход специальной военной операции, заявил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Особого влияния не окажут и истребители, которые получат ВСУ.