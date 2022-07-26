Песков заявил, что Россия надеется на благоразумие Финляндии в визовом вопросе

Правительство России пойдет на крайне негативные меры, если Финляндия перестанет выдавать визы жителям РФ. Такое заявление на брифинге сделал пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его слова процитировал RT.

«Разумеется, Россия на это отреагирует крайне негативно», — сказал он.

Песков отметил, что в правительстве РФ надеются, что планы Финляндии по ограничению выдачи виз не дойдут до воплощения в жизнь. Также он подчеркнул, что за любыми подобными действиями против жителей России последует ответная реакция и зеркальные меры.

Ранее депутаты Финляндии предложили своему правительству пойти по пути прибалтийских стран и полностью прекратить выдачу виз гражданам РФ. Однако исполняющая обязанности премьер-министра скандинавской страны Тютти Туппурайнен заявила, что власти пойдут на это только по сигналу из ЕС. При этом она отметила готовность Финляндии перестать выдавать визы россиянам.