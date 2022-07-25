Финляндия прекратит выдавать визы россиянам только по решению ЕС

Жители России по-прежнему смогут оформлять туристические визы в Финляндию. Об этом рассказала исполняющая обязанности премьер-министра скандинавской страны Тютти Туппурайнен в интервью изданию Ilta-Sanomat.

Однако она отметила, что Финляндия пойдет на такие меры, только если их примет ЕС.

«Политика Финляндии заключается в поддержке общей санкционной политики Евросоюза. Этот вопрос следует согласовать на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения. ЕС уже заморозил часть соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией», — отметила Туппурайнен.

По ее словам, в случае необходимости Финляндия готова к прекращению выдачи туристических виз гражданам РФ.

Власти скандинавской страны 15 июля сняли антиковидные ограничения на въезд россиян. После этого часть финских депутатов потребовали прекратить выдачу виз в РФ. Они рекомендовали правительству взять на вооружение опыт прибалтийских стран, которые закрыли представительства в России.