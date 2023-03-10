Власть 10 марта 2023, 12:48 Песков заявил, что России и Украине придется искать подходы к двусторонним отношениям Представитель Кремля Песков: отношения РФ и Украины неизбежны, это соседи РИА «Новости»

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России и Украине неизбежно придется искать трезвые подходы к будущему двусторонних отношений, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

Представитель Кремля заметил, что несмотря на «пропагандистское оболванивание украинского населения» в стране остаются «ручейки трезвого мышления и подходов к будущему» отношений двух стран.

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«А они неизбежны, потому что мы соседи. Это очевидно, мы об этом и ранее говорили», — подчеркнул Песков.

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При этом, по его словам, говорить о возможности мирного урегулирования конфликта преждевременно — даже несмотря на то, что число украинцев, выступающих за переговоры с Россией, растет.

Буквально накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна ни при каких обстоятельствах не пойдет на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, потому что «не доверяет» ему. Украинский лидер считает, что к дипломатическому решению можно будет прийти только тогда, когда «Россия покинет территорию Украины».