Мир 09 марта 2023, 08:00 Зеленский сообщил, что Украина не будет использовать западное оружие для ударов по России Президент Украины Зеленский: страна не станет применять западное оружие для ударов по РФ Сайт президента Украины

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Украина не собирается использовать западное дальнобойное вооружение, если получит его, для удара по России. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью каналу CNN.

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«Я много раз говорил: нас не интересует российская земля», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

Зеленский пояснил, что у Украины «нет вооружения, чтобы отвечать на обстрелы с другого берега Днепра», поэтому ей и нужны дальнобойные вооружения. С их помощью ВСУ смогут «оттеснить россиян еще дальше».

Также украинский лидер констатировал, что его страна ни при каких обстоятельствах не будет вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, поскольку «не доверяет» ему. Дипломатическое решение конфликта Зеленский считает возможным только в том случае, «если Россия покинет территорию Украины» (украинской он, кстати, считает всю территорию в границах 1991 года).

«После этого мы с нашими партнерами найдем нужный формат», — добавил Владимир Зеленский.

Россия не раз заявляла о готовности к переговорам с Украиной.