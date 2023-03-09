09 марта 2023, 08:00
Зеленский сообщил, что Украина не будет использовать западное оружие для ударов по России
Президент Украины Зеленский: страна не станет применять западное оружие для ударов по РФ
Украина не собирается использовать западное дальнобойное вооружение, если получит его, для удара по России. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью каналу CNN.
Реклама
«Я много раз говорил: нас не интересует российская земля», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.
Зеленский пояснил, что у Украины «нет вооружения, чтобы отвечать на обстрелы с другого берега Днепра», поэтому ей и нужны дальнобойные вооружения. С их помощью ВСУ смогут «оттеснить россиян еще дальше».
Также украинский лидер констатировал, что его страна ни при каких обстоятельствах не будет вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, поскольку «не доверяет» ему. Дипломатическое решение конфликта Зеленский считает возможным только в том случае, «если Россия покинет территорию Украины» (украинской он, кстати, считает всю территорию в границах 1991 года).
«После этого мы с нашими партнерами найдем нужный формат», — добавил Владимир Зеленский.
Россия не раз заявляла о готовности к переговорам с Украиной.
Владимир Зеленский
ВСУ
Россия
Оружие
Украина
Реклама
Реклама