Песков заявил, что решение о похоронах Горбачева пока не принято

Вопрос об организации похорон первого президента СССР Михаила Горбачева пока еще не решен. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока не принималось никаких решений. День начался, поэтому здесь нужно чуть-чуть набраться терпения», — подчеркнул Песков. Его слова привело РИА «Новости».

Горбачев умер 30 августа в возрасте 91 года после длительной болезни. Информация о том, что он попал в больницу, появилась еще в июне этого года. По данным СМИ, политик страдал от проблем с почками.

Горбачев начал политическую карьеру с должности парторга краевого комитета КПСС в Ставрополье. В 1985 году он стал генеральным секретарем Центрального комитета. На этом посту политик проработал до 1991 года. Также Горбачев был последнем председателем Президиума Верховного Совета СССР и единственным президентом Советского Союза.