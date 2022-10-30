Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине | 360°

Важное 30 октября 2022, 12:26 Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине Глава МИД Лавров: руководство России, в том числе Путин, готово к переговорам по Украине РИА "Новости"

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Российские власти, в том числе президент страны Владимир Путин, по-прежнему готовы к проведению переговоров по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для фильма «Мир на грани. Уроки Карибского кризиса» в эфире Первого канала.

«Готовность России, включая ее президента, к переговорам [по Украине] остается неизменной», — подчеркнул Лавров.

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По его словам, руководство России всегда готово выслушать предложения западных партнеров по снижению напряженности.

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«Если к нам будут обращаться с какими-то реалистичными предложениями, опирающимися на принципы равноправия и уважения интересов друг друга, <…> конечно же, за нами дело не станет, как это было всегда в прошлом», — сказал Лавров.

Глава МИД обратил внимание на важность компромиссов и баланса интересов всех стран.

Ранее Лавров заявил о высоких шансах на компромисс в переговорах с Украиной. Министр отметил, что Украина отказалась от переговоров с Россией, так как Киев «выполняет волю англосаксонского лидерства», написал kp.ru.