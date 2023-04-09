Важное 09 апреля 2023, 13:16 Песков заявил, что отношение Запада к Минским соглашениям приблизило СВО Представитель Кремля Песков: отношение Запада к Минским соглашениям приблизило СВО РИА «Новости»

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Отношение Запада к Минским соглашениям приблизило начало спецоперации. На это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1». Фрагмент передачи выложил в Telegram журналист Павел Зарубин.

Он отметил, что своим подходом к Минским соглашениям Запад «играл в наперстки» с Россией, обманывал ее.

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«И это усугубило ситуацию, это подвигло во многом киевский режим, развязало им руки на то, чтобы устраивать у себя в стране бойню русских, и это приблизило спецоперацию», — заявил Песков.

Так он прокомментировал слова экс-президента Франции Франсуа Олланда о Минских договоренностей. Думая, что общается с экс-лидером Украины Петром Порошенко, а на самом деле разговаривая с пранкерами Вованом и Лексусом, Олланд заявил, что после Минских соглашений стороны «увязли», поскольку не оказали «достаточного давления» на Россию. Бывший президент Франции также отметил, что пока Украина готова продолжать борьбу, переговоров с Россией быть не может.