Мир 06 апреля 2023, 10:59 «Переговоров быть не может». Экс-лидер Франции одобрил идею борьбы до последнего украинца Экс-лидер Франции Олланд: пока ВСУ могут продолжать борьбу, нельзя говорить о переговорах Flickr

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Пранкеры Вован и Лексус разыграли бывшего президента Франции Франсуа Олланда, поговорив с ним под видом экс-лидера Украины Петра Порошенко. Разоткровенничавшись, Олланд косвенно одобрил идею борьбы до последнего украинца и посоветовал избегать переговоров с Россией.

«Пока Украина хочет и в состоянии продолжать борьбу, никаких переговоров быть не может. Я не вижу, на что Путин мог бы согласиться в ходе переговоров. Вопрос в том, есть ли у Украины средства, чтобы заставить его отступить. Только если их нет, переговоры необходимы», — заметил собеседник пранкеров.

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После того как «Порошенко» заявил, что стоит бороться «до последнего украинца», Олланд кивнул и заметил:

«Тогда европейские лидеры не должны упоминать слово „переговоры“ — до тех пор, пока у вас есть такой настрой, пока вы можете бороться до последнего».

Политик также посоветовал Украине просить оружие, которое можно задействовать в короткие сроки, без сложного обучения и запчастей.

«Нужно просить то, что можно моментально использовать. Чем больше просите тяжелые танки и сверхсложные самолеты, тем больше риск ограничения поставок», — объяснил он.