Власть 21 марта 2024, 20:13 Песков заявил, что многодетность должна стать модной в России Freepik

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Многодетность должна стать модной в России, заявил в интервью «Аргументам и фактам» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что нужно в хорошем смысле пропагандировать рождение детей.

Представитель Кремля отметил, что традиционные ценности — это вопрос жизни и смерти. В России с ее огромными территориями должно становиться больше жителей.

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«Это должно стать модным», — заявил Песков.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что главное — это народосбережение. Планы по поддержке семей можно реализовать только на основе развития экономики, отметил глава государства.