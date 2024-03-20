Власть 20 марта 2024, 08:37 «Главное — народосбережение». Путин рассказал о необходимости помогать семьям Президент Путин назвал экономику главной в программе развития России Баранов Владимир/Globallook Press

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Меры по поддержке семей, повышению демографии и достижению технологического суверенитета России можно реализовывать лишь на основе программы развития экономики страны. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, сообщило РИА «Новости».

«Самое главное — это народосбережение. Это помощь нашим семьям, это стимулирование процессов демографии, поддержка молодых людей, молодых семей, семей с детьми и, конечно, многодетных семей», — сказал глава государства.

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Путин подчеркнул, что все это можно делать только на основе развития экономики. Он пояснил, что это база, с помощью которой можно решить многие вопросы.

Президент также отметил важность укрепления обороноспособности и безопасности России, писал RT. Путин собирался пообщаться с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым.

Ранее Путин сказал, что врагам никогда не удастся запугать многонациональный народ России. Противники страны достигают целей, противоположных поставленным.