20 марта 2024, 08:37
«Главное — народосбережение». Путин рассказал о необходимости помогать семьям
Президент Путин назвал экономику главной в программе развития России
Меры по поддержке семей, повышению демографии и достижению технологического суверенитета России можно реализовывать лишь на основе программы развития экономики страны. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, сообщило РИА «Новости».
«Самое главное — это народосбережение. Это помощь нашим семьям, это стимулирование процессов демографии, поддержка молодых людей, молодых семей, семей с детьми и, конечно, многодетных семей», — сказал глава государства.
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Путин подчеркнул, что все это можно делать только на основе развития экономики. Он пояснил, что это база, с помощью которой можно решить многие вопросы.
Президент также отметил важность укрепления обороноспособности и безопасности России, писал RT. Путин собирался пообщаться с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым.
Ранее Путин сказал, что врагам никогда не удастся запугать многонациональный народ России. Противники страны достигают целей, противоположных поставленным.
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