Власть 26 марта 2024, 01:07 Песков высказался о переметнувшихся на сторону врага россиянах Песков: в России не примут уехавших россиян, переметнувшихся на сторону врага РИА «Новости»

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Уехавших из страны россиян, которые переметнулись на сторону врага, на Родине хорошо не примут. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью изданию «Аргументы и факты».

«Давайте будем все-таки разделять. Кто-то из несогласных уехал и буквально встал на позиции врага своей страны. Вот этих людей здесь не будут ждать, не примут, это точно», — заявил представитель Кремля.

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Песков также напомнил о словах президента РФ Владимира Путина о предателях, которые взяли в руки оружие и начали воевать против своих соотечественников. Эти люди стали нашими врагами, их надо уничтожать.

Если же человек не согласен с политикой государства, но остается со своей страной, то есть вероятность, что в будущем он все же поймет, что происходит. По словам Пескова, общество не может быть полностью монолитным и это нормально. Просто людям необходимо объяснять, в чем заключается правота российского лидера.

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