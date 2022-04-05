Песков: вопрос участия военных Донбасса в параде 9 Мая решит Минобороны РФ

День Победы в 2022 году в России будут отмечать так же, как и обычно. Он был и остается святым праздником для всех россиян, привел слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова ТАСС. Будут ли участвовать в параде военные Донбасса, решит Минобороны.

«Мы будем праздновать 9 Мая так, как делаем это всегда. День Победы — это самый святой праздник в нашей стране, для всех россиян», — сказал он на пресс-конференции.

Самым зрелищным мероприятием станет парад на Красной площади. Дмитрий Песков сообщил, что состав его участников определит Минобороны России и он не знает, присоединятся ли к шествию военные из Донбасса и участники специальной операции на Украине.

Ранее в Подмосковье анонсировали региональную выплату ветеранам к 9 Мая — от 15 до 25 тысяч рублей. Она будет назначена автоматически.