Песков: в Кремле возврат смертной казни не обсуждают

«Этот вопрос не обсуждается», — заверил пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

Между тем на официальной странице Государственной Думы во «ВКонтакте» разместили опрос по поводу возвращения в России такого наказания, как смертная казнь. В голосовании уже приняли участие более 100 тысяч пользователей соцсети. Подавляющее большинство — почти 80% — высказались за возвращение смертной казни.

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Запрос в обществе на возвращение самого строгого наказания в Уголовный кодекс возник после того, как стало известно об убийстве в Саратове 9-летней школьницы. У нее отобрал жизнь 35-летний ранее судимый местный житель. Он уже дал признательные показания, ему назначили меру пресечения на время следствия — содержание под стражей.

Разъяренные саратовчане требовали выдать им подозреваемого в убийстве школьницы для самосуда. Полиции с трудом удалось доставить задержанного в участок, чтобы взять у него первые показания.