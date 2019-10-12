  • Возможного убийцу Лизы Киселевой арестовали

    12 октября 2019, 15:14

    Екатерина Керсипова, Нина Петлинова

    Возможного убийцу девочки из Саратова Лизы Киселевой поместили под арест на два месяца. Информация об этом появилась на сайте СК России по региону.
    Возможного убийцу Лизы Киселевой арестовали

    «Сегодня по ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении.

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    В ведомстве отметили, что расследованием занимаются «наиболее опытные следователи и криминалисты» регионального Следственного комитета. Кроме того, к делу привлечены следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства.

    СУСК РФ по Саратовской области подчеркнул, что следствие по делу об убийстве Лизы Киселевой продолжается. Сейчас проводятся все необходимые экспертизы.

    В убийстве девятилетнкей Лизы Киселевой обвиняют 35-летнего Михаила Туватина. Ранее подозреваемый признал свою вину. На допросе он рассказал следователям о причинах поведал подробности совершенного преступления.

    Девочка пропала по пути в школу утром 9 октября. Более двух тысяч человек искали ее почти два дня и в ночь на 11 октября обнаружили ее труп в гараже. По словам Туватина, он убил школьницу после того, как та спросила, его ли это гараж.