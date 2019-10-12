Возможного убийцу Лизы Киселевой арестовали

«Сегодня по ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении.

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В ведомстве отметили, что расследованием занимаются «наиболее опытные следователи и криминалисты» регионального Следственного комитета. Кроме того, к делу привлечены следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства.

СУСК РФ по Саратовской области подчеркнул, что следствие по делу об убийстве Лизы Киселевой продолжается. Сейчас проводятся все необходимые экспертизы.

В убийстве девятилетнкей Лизы Киселевой обвиняют 35-летнего Михаила Туватина. Ранее подозреваемый признал свою вину. На допросе он рассказал следователям о причинах поведал подробности совершенного преступления.

Девочка пропала по пути в школу утром 9 октября. Более двух тысяч человек искали ее почти два дня и в ночь на 11 октября обнаружили ее труп в гараже. По словам Туватина, он убил школьницу после того, как та спросила, его ли это гараж.