Мир 10 декабря 2022, 21:08 МАГАТЭ уличило ВСУ в прицельной стрельбе по ЗАЭС Глава МАГАТЭ Гросси: стреляющие по Запорожской АЭС «знают, что они делают» РИА «Новости»

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Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что главным принципом создания защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции станет требование об ограничении стрельбы. Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Это сложное понятие, потому что переговоров о прекращении огня или демилитаризации нет. Позвольте объяснить простыми словами: не стреляйте по станции или с территории станции», — отметил он.

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Гросси считает, что этого можно достичь, если МАГАТЭ будет содействовать как технический орган.

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«Не стреляйте, не стреляйте ни сверху, ни снизу, ни из-под земли. Люди, которые это делают, точно знают, что они делают», — добавил глава МАГАТЭ.

Ранее глава МАГАТЭ Гросси назвал ситуацию вокруг Запорожской АЭС нестабильной и потенциально опасной. По его словам, обсуждаемую защитную зону вокруг нее создадут в ближайшее время, поэтому она скоро должна заработать. Он также напомнил о договоренности, которую достигли российская и украинская стороны по поводу ЗАЭС 2 декабря.