10 декабря 2022, 21:08
МАГАТЭ уличило ВСУ в прицельной стрельбе по ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Гросси: стреляющие по Запорожской АЭС «знают, что они делают»
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что главным принципом создания защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции станет требование об ограничении стрельбы. Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Jazeera.
«Это сложное понятие, потому что переговоров о прекращении огня или демилитаризации нет. Позвольте объяснить простыми словами: не стреляйте по станции или с территории станции», — отметил он.
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Гросси считает, что этого можно достичь, если МАГАТЭ будет содействовать как технический орган.
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«Не стреляйте, не стреляйте ни сверху, ни снизу, ни из-под земли. Люди, которые это делают, точно знают, что они делают», — добавил глава МАГАТЭ.
Ранее глава МАГАТЭ Гросси назвал ситуацию вокруг Запорожской АЭС нестабильной и потенциально опасной. По его словам, обсуждаемую защитную зону вокруг нее создадут в ближайшее время, поэтому она скоро должна заработать. Он также напомнил о договоренности, которую достигли российская и украинская стороны по поводу ЗАЭС 2 декабря.
Запорожская АЭС
МАГАТЭ
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