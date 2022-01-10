Песков: события в Казахстане показали, что нужно купировать зло в соцсетях

Социальные сети, помимо добра, несут и зло, которое нужно купировать. Но никаких инициатив со стороны Кремля по регулированию соцсетей в России в связи с событиями в Казахстане сейчас нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили, будет ли администрация президента принимать какие-то меры по регулированию соцсетей на фоне ситуации в Казахстане.

«Сейчас пока нет такого ничего», — привел ТАСС слова Пескова.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что соцсети несут как добро, так и зло. По его словам, задача заключается в том, что это зло нужно как-то купировать.

«Эта история не новая, она давняя, просто она нашла лишний раз свое очевидное подтверждение», — отметил Песков, говоря о событиях в Казахстане.

В Казахстане до 19 января ввели режим ЧП после протестов, вспыхнувших в первых числах месяца. Изначально жители протестовали из-за повышения цен на газ, но потом на смену митингам пришли беспорядки, которые особенно прокатились по Алма-Ате. В МВД сообщали, что по состоянию на 10 января в стране задержаны почти восемь тысяч человек. В КНБ заявили о стабилизации ситуации.