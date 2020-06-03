Песков: Россия не будет инициатором использования ядерного оружия

Россия оставила за собой право на ядерный удар, но никогда не выступит инициатором использования такого оружия. Условия, при которых подобное может произойти, описаны в подписанном Владимиром Путиным указе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в документе указана четкая формулировка на этот счет. Слова официального представителя Кремля привело РИА «Новости».

«В этом документе все четко прописано, элементы этой стратеги неоднократно публиковались, и ранее об этом делались заявления на самых различных уровнях — и на экспертном, и на высшем», — подчеркнул Песков.

Указ «Об основах госполитики в области ядерного сдерживания» поясняет, из-за чего страна может быть вынуждена произвести ядерный удар.

«При этом подчеркивается, что Россия никогда не может быть и не будет инициатором использования ядерного оружия», — заключил пресс-секретарь Путина.

Указ глава государства подписал накануне. Его впервые опубликовали открыто — раньше такие документы выпускались под грифом секретности.