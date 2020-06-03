    03 июня 2020, 13:36

    Песков: Россия не будет инициатором использования ядерного оружия

    Александра Ломейко

    Россия оставила за собой право на ядерный удар, но никогда не выступит инициатором использования такого оружия. Условия, при которых подобное может произойти, описаны в подписанном Владимиром Путиным указе.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в документе указана четкая формулировка на этот счет. Слова официального представителя Кремля привело РИА «Новости».

    «В этом документе все четко прописано, элементы этой стратеги неоднократно публиковались, и ранее об этом делались заявления на самых различных уровнях — и на экспертном, и на высшем», — подчеркнул Песков.

    Указ «Об основах госполитики в области ядерного сдерживания» поясняет, из-за чего страна может быть вынуждена произвести ядерный удар.

    «При этом подчеркивается, что Россия никогда не может быть и не будет инициатором использования ядерного оружия», — заключил пресс-секретарь Путина.

    Указ глава государства подписал накануне. Его впервые опубликовали открыто — раньше такие документы выпускались под грифом секретности.