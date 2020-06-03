Основы ядерной политики России рассекретили. Кто должен бояться

Владимир Путин утвердил основы российской политики в области ядерного сдерживания. Указ впервые открыто опубликовали, до этого подобные документы были секретными. О чем говорится в документе, и как связана публикация с выходом США из международных военных договоров, — в материале «360».

Что в указе

Указ «Об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания» подписан 2 июня 2020 года. Он заменил аналогичный документ, принятый президентом Дмитрием Медведевым в 2010 году и рассчитанный на десять лет.

Россия согласно обновленной стратегии «рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой».

Также перечислены условия, при которых Москва может применить ядерное оружие:

— это запуск баллистических ракет по территории России или ее союзников,

— применение против РФ или союзников ядерного или других видов оружия массового поражения,

— воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты, отвечающие за возможность ответного ядерного удара,

— агрессия против страны с применением обычного вооружения, ставящая под угрозу существование российского государства.

Зачем опубликовали стратегию

По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, публикация документа в открытом доступе может быть ответом на курс администрации Дональда Трампа, «которая рассматривает любые международные нормы, особенно в плане оружия, как нечто, что идет вразрез с интересами национальной безопасности США».

«Там длинный список разных международных регламентов, из которых Штаты успели выйти за период президентства Трампа. Самое громкое, наверное, это ДРСМД — в прошлом году. В 2020 году, как мы знаем, США вышли из договора об открытом небе. И сейчас ходят разговоры о том, что Вашингтон не будет перезаключать СНВ-3 — как раз о ядерном сдерживании — и не будет пытаться создать новый договор на его основе», — сообщил Дудаков «360».

По словам эксперта, на этом фоне Москва «готовится к тому, чтобы действовать в новых условиях», без СНВ-3 и других договоренностей. Рассматривается, в частности, возможный отказ США от договора 1963 года о запрете ядерных испытаний.

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«В случае его отмены у Вашингтона появится право на ядерные испытания. Трамп уже ранее говорил, что США могут провести первое с 1992 года испытание», — заявил эксперт.

Дудаков считает что этот сигнал американского президента в первую очередь адресован Китаю, с которым у США идет острое противостояние, «но и Россию он тоже заденет».

«Москве придется работать в новой реальности. Я думаю, публикация этого документа и является попыткой к этой реальности подготовиться», — резюмировал собеседник «360».

Договоры, из которых США вышли или могут выйти

Договор об ограничении систем противоракетной обороны

В конце 2001 года Джордж Буш-младший объявил о выходе США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. США и СССР заключили это соглашение в 1976 году. Оно было бессрочным, каждая из сторон имела право выйти из него в одностороннем порядке.

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Договор ограничивал количество систем ПРО в районе столиц и вокруг пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет. В конце 1990-х, с развитием ракетных и ядерных технологий, США решили обезопасить себя от возможного удара или шантажа со стороны третьих стран. Развитию системы ПРО и мешал американо-советский договор.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)

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Из ДРСМД Соединенные Штаты вышли в 2019 году, во время президентства Дональда Трампа. В 1987 году документ подписывали Михаил Горбачев и Рональд Рейган. Он впервые позволил ликвидировать наземные комплексы баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 километров) и меньшей (500-1000 километров) дальности, а также запрещал развертывать их в будущем.

В 1970-х Европа стала полигоном для размещения советских и американских ядерных ракет. В итоге Москва предложила нулевой вариант, который и был принят.

Трамп, разрывая соглашение, обвинил Россию в нарушении договора. Похожие обвинения высказывались и в Москве.

Договор по открытому небу

Источник фото: Белый дом

В мае 2020 года Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу. Соглашение действует с начала 2000-х. Его подписали 35 государств.

Соглашение позволяет сторонам проводить наблюдательные полеты для оценки военной активности друг друга. При этом количество полетов, тип воздушных судов и техника фотосъемки строго регламентируются.

США и Россия обвиняли друг друга в нарушении договора. Трамп пообещал, что после выхода американская разведка поделится с союзниками в Европе данными о России.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)

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Действие СНВ-3 истекает в феврале 2021 года. Соглашение заключили Барак Обама и Дмитрий Медведев.

Первый двусторонний договор между СССР/Россией и США был подписан в начале 1970-х. С тех пор соглашения об ограничении стратегических ядерных сил уточнялись и продлевались. Договор устанавливает число межконтинентальных баллистических ракет, ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках.

Администрация Трампа готова отказаться от договора, если к нему не присоединится Китай.

Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой

Источник фото: Белый дом

Соглашение действует с 1963 года. Тогда его подписали СССР, США и Великобритания. Сейчас участниками договора является 131 государство.

В апреле 2020 года Госдепартамент обвинил Россию в экспериментах с ядерным оружием. В следующем месяце в администрации Дональда Трампа, по данным СМИ, обсуждали возможность провести собственное ядерное испытание впервые с 1992 года.