Власть 16 апреля 2024, 23:57 Песков расставил приоритеты в праздновании Дня Победы 9 мая Песков: для РФ главный праздник День Победы в Москве, а не высадка в Нормандии РИА «Новости»

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Для России главным праздником является День Победы в Москве 9 мая, а не годовщина высадки в Нормандии. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя отказ пригласить российского лидера Владимира Путина на празднование 80-летия высадки союзников. Пескова процитировало РБК.

Ранее европейская радиостанция со ссылкой на источники сообщила, что власти Франции хотят пригласить Путина на торжества в Нормандии 6 июня в честь 80-й годовщины высадки союзнических войск. Песков заявил, что подобного приглашения в Кремле не получали.

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«Хотя в таком ключе могут даже не утруждаться. Главный праздник — это День Победы в Москве 9 мая», — подчеркнул представитель Кремля.

Также Песков опроверг информацию о получении Россией официального предложения от Франции о перемирии на Украине в дни Олимпиады. Пресс-секретарь отметил, что Украина может использовать этот период для перегруппировки и перевооружения.