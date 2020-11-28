Песков рассказал об ожиданиях от 2021 года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что будущий год «будет не таким, как 2020-й».

В ходе открытия ГУМ-катка на Красной площади представитель Кремля отметил, что в условиях пандемии все должны быть осторожны, но не забывать и радоваться жизни, пишет ТАСС.

По словам Пескова, пока что-то желать россиянам в новом году рано, поскольку до праздника еще есть время. Однако пресс-секретарь президента выразил желание, чтобы 2021 год был не таким, как этот.

«Хочется пожелать, чтобы следующий год был другим. Не таким, как 2020-й», — сказал Песков.

Песков отметил также важность открытия ГУМ-катка как символа того, что «жизнь идет вперед».

Праздники отменить невозможно, поэтому для жителей некоторых округов Подмосковья уже открылись катки. Некоторые площадки, например в Балашихе, заработают с 1 декабря 2020 года. Во время эфира на «360» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пандемия не должна портить новогоднее настроение, то есть определенная программа для жителей региона будет. При этом необходимо соблюдать все меры профилактики COVID-19 и еще некоторые правила.