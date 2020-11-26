Катки Подмосковья будут работать с мерами безопасности

Праздники отменить невозможно, поэтому для жителей некоторых округов Подмосковья уже открылись катки. Некоторые площадки, например в Балашихе, заработают с 1 декабря 2020 года. При этом необходимо соблюдать все меры профилактики COVID-19 и еще некоторые правила.

В Московской области установлено 152 катка, из них натуральный лед на 119. На любом из них нужно соблюдать новые ограничительные меры. Во время эфира на «360» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пандемия не должна портить новогоднее настроение, то есть определенная программа для жителей региона будет.

Мы в Химках каток посетили, знаю, что на других территориях тоже у нас готовится вся новогодняя программа. Праздники отменить невозможно. Нужно лишь беречь себя Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Но все же правила для посетителей катков есть. Людям необходимо соблюдать масочный режим в закрытых помещениях, например раздевалках. При этом на самих катках Роспотребнадзор разрешил кататься без средств индивидуальной защиты. В раздевалках, связанных с катками, должны находиться санитайзеры, а перед входом сотрудники будут мерить температуру. На лед не будут пускать толпу людей — правила гласят, что на одного человека выделено 10 квадратных метров площади катка.

Директор парка «Пехорка» в Балашихе Александра Медведева рассказала, что каток заработает с 1 декабря и прекратит принимать посетителей 15 марта 2021 года — когда закончится сезон. Кроме того, администрация катка расширила раздевалку и ограничила количество катающихся во время сеансов. При этом увеличилось число лавочек на катке, чтобы люди не сидели близко друг к другу.

Медведева также рассказала, что первый сеанс на катке стартует в 11:00. Площадка работает до 22:00 в будние дни и до 23:00 — в выходные.

«В этот сезон я уверена, что будет большой спрос на каток. Это то место, куда можно безопасно прийти и хорошо провести время», — сказала Медведева.

В четверг прошел прямой эфир с Андреем Воробьевым. Губернатор рассказал о ситуации в регионе с коронавирусом, а также о более прикладных вещах: уборке снега, дорогах и газификации, которую хотят организовать в совсем крошечных населенных пунктах.