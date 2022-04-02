Песков рассказал о созданных США биолабораториях вокруг России

Москва обладает данными, вокруг России создала сеть биолабораторий, которые работают над проектами нового вида биооружия, направленные против определенных этносов. Финансирование этих организаций финансируется Пентагоном. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Белоруссия 1».

Он подчеркнул, что американцы сейчас пытаются отвлекать внимание от этого факта и переводят разговор в другую плоскость.

«Но факты говорят сами за себя. И эти факты являются предметом не только нашей обеспокоенности, но и предметом для обеспокоенности многих других стран. Я уверен, и Беларуси, и Китая, и Индии. Всего мира», — подчеркнул Песков.

Он пояснил, что речь идет о биологическом оружии, направленном против определенных этносов с использованием животного и растительного мира. Все это вызывает большое беспокойство.

Министерство обороны России представило документы о работе на Украине 30 биологических лабораторий, где велась работа с использованием опасных патогенов. За финансированием этих организаций стояли американские военные.