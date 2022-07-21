Песков рассказал о роли Путина в новом движении детей и молодежи

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что решение президента возглавить наблюдательный совет новой детско-молодежной организации призвано подчеркнуть большое значение этой инициативы. Новую должность президента Песков прокомментировал в общении с прессой.

Песков подчеркнул, что инициатива создания новой организации шла снизу.

«Здесь очень важно, что сами дети принимали и продолжают принимать участие в начертании основных параметров, контуров этой организации», — сказал пресс-секретарь президента.

Первый съезд организации должен пройти уже в конце этого года. Песков отметил, что участие Путина поможет определить название нового движения и решить другие организационные вопросы.

Накануне Владимир Путин согласился возглавить наблюдательный совет российского движения детей и молодежи и отметил, что это решение должно пойти на пользу и новому движению, и ему самому.