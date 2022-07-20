Путин согласился возглавить наблюдательный совет нового российского движения детей и молодежи

Российский президент Владимир Путин согласился возглавить наблюдательный совет российского движения детей и молодежи. Об этом сообщил сайт Кремля.

Он ответил согласием на предложение одной из финалисток конкурса «Большая перемена».

«Предложение твое с удовольствием принимаю (возглавить наблюдательный совет движения — прим. ред.). Надеюсь, что это общение наше с новым движением пойдет на пользу мне и моим коллегам, которые так или иначе будут причастны к деятельности движения», — сказал Путин.

Глава государства поговорил по видеосвязи с участниками «Большой перемены», которые находятся в Международном детском центре «Артек». Там проходит финал соревнования.

«Большая перемена» — всероссийский конкурс, который объединяет детей и подростков по всей стране. Его целью является поиск детей с активной жизненной и социальной позицией, творческим потенциалом и нестандартным мышлением.