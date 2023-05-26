26 мая 2023, 17:19
Песков рассказал о планах Путина на лето
Пресс-секретарь Песков: график Путина на лето расписан рабочими мероприятиями
У президента России Владимира Путина нет каких-то ограничений по отпуску, но летний период уже полностью расписан рабочими мероприятиями. Об этом Life сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Все лето у Владимира Владимировича уже расписано во многом, рабочие моменты», — сказал он.
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Также Песков отметил, что ему неизвестно о планах на отпуск от сотрудников администрации президента.
«Никаких ограничений не было. Но я, правда, не слышал, чтобы кто-то планы строил», — добавил пресс-секретарь.
При этом Песков признал, что отдохнуть летом все равно необходимо.
«Однако в недружественные государства никто точно не поедет отдыхать», — заключил пресс-секретарь президента.
Путин 26 мая проведет важный телефонный разговор. Официальный представитель Кремля обещал раскрыть подробности беседы после ее завершения.
Дмитрий Песков
Владимир Путин
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