Песков рассказал о переносе послания Путина Федеральному собранию

В этом году президент Владимир Путин не будет выступать с обращением к Федеральному собранию. Послание может состояться в начале 2021 года, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В этом году его, наверное, не будет до конца года. По крайней мере пока не планировалось. Но традиционно это уже уходит, нет же никакой юридической обязанности президента оглашать послание до конца календарного года. Я бы, скорее, ориентировался на начало следующего, как это было в предыдущие несколько лет», — заявил Песков. Цитату привело РИА «Новости».

Официальный представитель Кремля уточнил радиостанции «Говорит Москва», что причиной переноса послания может быть отсутствие четкого регламента.

«Что касается таких очных встреч, очных совещаний с участием президента, конечно, здесь определенные ограничения должны действовать», — отметил Песков.

Ранее в Кремле сообщили, что ежегодная пресс-конференция президента состоится 17 декабря. Общение с Путиным пройдет в режиме видеоконференции. Это связано со сложившейся эпидемической ситуацией в стране. Глава государства выйдет на связь из своей резиденции в Ново-Огареве. При этом большинство журналистов разместятся в зале Центра международной торговли.

Сотрудникам регионах СМИ в этом году разрешили не приезжать в Москву. Они также смогут участвовать в пресс-конференции по видеосвязи. В каждом федеральном округе откроют для этого специальную площадку.