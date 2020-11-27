Пресс-конференция Путина пройдет 17 декабря

Она пройдет в онлайн-формате. Глава государства выйдет на связь из своей резиденции в Ново-Огарево. Основная часть журналистов будет находиться в зале Центра Международной Торговли.

Региональным представителям прессы разрешено участвовать в пресс-конференции, не выезжая в Москву по видеосвязи. Для этого в каждом федеральном округе будет организована специальная площадка. Аккредитация на мероприятие начнется 29 ноября в 12:00.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что встреча российского лидера с журналистами пройдет в необычном формате. Представитель Кремля добавил, что все будет сделано таким образом, чтобы общение президента со СМИ не было ограничено. Также Песков отметил, что в пресс-конференцию собираются включить элементы «Прямой линии».

Путин проводит большие пресс-конференции с 2001 года. Он отвечает на самые разные вопросы журналистов. Обычно это внешняя и внутренняя политика, резонансные дела, личная жизнь.

Прошлогодняя пресс-конференция прошла 19 декабря. Путин общался с представителями прессы более четырех часов. Он успел ответить на свыше 70 вопросов. Самое продолжительное мероприятие в этом формате состоялось в 2009 году. Тогда Путин общался с журналистами 4 часа 40 минут.