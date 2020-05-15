Песков рассказал, когда выйдет статья Путина о Второй мировой войне

Авторская статья президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне обязательно выйдет в свет. Время ее публикации зависит от сроков празднования Победы.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин по-прежнему намерен написать статью и представить ее общественности. Слова официального представителя Кремля привела газета «Известия».

«Празднование 75-летия Победы проходит в течение всего текущего года, поэтому время еще есть», — заметил Песков.

Появление материала в основном зависит от даты, на которую назначат основные торжества по случаю юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

О подготовке авторской статьи Путина ко Дню Победы стало известно в начале марта. Песков напомнил, что работу над материалом президент анонсировал еще в конце 2019 года. В статье российский лидер изложит свое видение событий военных лет.

Об уроках 1945 года призвал помнить генсек ООН Антониу Гутерриш. По его мнению, мир до сих пор страдает от последствий конфликтов, не прекращаются попытки посеять рознь между людьми и распространить ненависть.