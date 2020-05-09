Генсек ООН напомнил об уроках 1945 года и призвал страны объединиться

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал помнить об уроках 1945 года и в настоящее время. По словам генсека, даже сейчас мир продолжает страдать от последствий конфликтов.

«В дни памяти и примирения мы воздаем должное миллионам погибших во Второй мировой войне и помним об их страданиях. Мы никогда не должны забывать о холокосте и других тяжких и ужасных преступлениях, совершенных нацистами», — сказал Антониу Гутерриш, его цитирует РИА «Новости».

Генеральный секретарь напомнил, что ради международной солидарности и поддержания общечеловеческих ценностей была создана ООН. Ее задача — избавить будущие поколения от бедствий войны.

Тем не менее даже во время кризиса современные люди страдают от последствий войны, предпринимаются попытки посеять рознь и распространить ненависть, отметил Гутерриш.

Отмечая эту 75-ю годовщину, давайте вспомним уроки 1945 года и объединим усилия в целях ликвидации пандемии и построения будущего, в котором процветают мир, безопасность и достоинство для всех Антониу Гутерриш.

В этом году весь мир отмечает 75-летие окончания Второй мировой войны. В России массовые мероприятия отменили из-за коронавируса, но можно принять участие в праздничных акциях онлайн. В 10:00 над Москвой пройдет авиапарад. Его можно будет увидеть с балконов.